Detran-SP acaba com o teste de baliza em prova prática para tirar CNH

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou nesta segunda-feira, 26, o fim da exigência do teste de baliza nas provas práticas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A mudança entrou em vigor nesta tarde e também autoriza o uso de veículos com câmbio automático nas avaliações práticas realizadas em todo o estado.

A medida vale tanto para candidatos à primeira habilitação quanto para motoristas em processo de renovação da CNH. O uso de automóveis automáticos, antes restrito a condutores com necessidades especiais ou com adaptações autorizadas, agora passa a ser aceito em todos os 500 pontos de prova distribuídos pelo estado de São Paulo.

Segundo comunicado do Detran-SP, a decisão tem como base a "crescente presença" de carros automáticos na frota nacional. O órgão afirma que a alteração amplia o acesso dos candidatos e mantém os critérios técnicos estabelecidos nas etapas de avaliação.

A retirada da baliza da prova prática não é exclusiva de São Paulo. Estados como Amazonas, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul também confirmaram o fim da exigência. Nos demais estados, a implementação depende de decisão individual dos respectivos departamentos de trânsito, que têm autonomia normativa.

*Em atualização.