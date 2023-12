Detran-RJ libera calendário de licenciamento anual de veículos; cronograma começa em maio

O calendário para o licenciamento anual de veículos em 2024 foi divulgado pelo Detran-RJ nesta sexta-feira. De acordo com a Portaria 6.529, publicada no "Diário Oficial", o cronograma será dividido em três datas: carros com final de placa 0, 1 e 2 deverão fazê-lo até 31/5/2024; os com final 3, 4 e 5 até 30/6/2024: e os com final 6, 7, 8 e 9 até 31/7/2024.

O Detran-RJ lembra que o licenciamento é totalmente digital. Para obter o documento de 2024, é necessário pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), obtida no site do Bradesco (www.bradesco.com.br). Este ano, também será necessário ter quitado o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e as multas de trânsito vencidas.

Depois da compensação dos pagamentos, o documento digital, chamado de CRLV-e, fica disponível para o usuário no Posto Digital Detran.RJ (acessado pelo site detran.rj.gov.br), no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Para fazer o licenciamento, o primeiro passo é se registrar no gov.br - portal do governo federal para documentação em geral. Quem preferir pode solicitar a impressão do CRLV-e em papel A4 em um posto de vistoria do Detran.RJ.

Confira o passo a passo

PESSOA FÍSICA – Pelo Posto Digital Detran.RJ