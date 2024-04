Desembargador vota pela cassação de Moro e empata julgamento; novo pedido de vista adia decisão

O julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) das duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) que pedem a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi adiado novamente após pedido de vista e será retomado na próxima segunda-feira, 8.

Na sessão desta quarta-feira, o desembargador José Rodrigo Sade, indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao tribunal, foi o único a votar e defendeu a cassação e inelegibilidade do senador. Ele abriu divergência em relação dos argumentos apresentados pelo relator, Luciano Carrasco Falavinha, que votou pela inocência do ex-juiz.

No seu voto, Sade disse que cinco pontos caracterizam que houve abuso de poder econômico de Moro:

gastos na pré-campanha acima do teto permitido;

correlação entre os custos e o alcance territorial;

irrelevância da potência econômica do partido;

comparação financeira com os demais candidatos.

O desembargador afirmou que os gastos pré-campanha não são compatíveis com o período eleitoral, o que evidência um desequilíbrio na disputa. Sade defendeu que os valores utilizados para a segurança de Moro, viagens e contratação de empresas proporcionou desigualdade.

"Não se trata aqui de garimpar os autos em busca do valor exato investido na pré-campanha, mas de pontuar que houve excessos, de forma clara, comprovada, contumaz. E em uma disputa acirrada como foi aqui para o Senado, com cerca de 4% de diferença entre os dois principais candidatos, a desproporcional ingestão de recursos financeiros afetou a normalidade das eleições", disse.

Na primeira sessão do julgamento, na segunda-feira, 1, o do caso, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza fez uma extensa exposição de argumentos e votou contra a cassação do ex-juiz da Lava Jato.

Flavinha Souza disse que não é possível somar gastos da pré-campanha para Presidente e de pré-campanha para Senador de São Paulo para configurar um suposto abuso em pré-campanha para Senador do Paraná e nem provar que Moro sempre teve intenção de ser candidato ao Senado pelo estado paranaense. José Rodrigo Sade, segundo desembargador a votar, pediu vista e será o primeiro a votar na sessão dessa quarta.

Por que Moro pode ser cassado?