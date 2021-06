Desabamento de prédio deixa ao menos dois mortos no Rio

Um prédio residencial desabou na madrugada desta quinta-feira na favela Rio das Pedras, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, deixando pelo menos dois mortos, segundo fontes próximas ao resgate disseram à Reuters.

Moradores disseram que ouviram um barulho seguido de incêndio no local, onde viviam algumas famílias. O desabamento causou pânico e correria. Mais de cem homens do corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de várias unidades e quartéis foram acionados para a operação.

De acordo com as autoridades, pelo menos três pessoas ficaram soterradas - um homem , uma mulher e uma criança. Uma fonte próxima ao resgate disse que apenas a mulher sobreviveu. "Infelizmente, perdemos os outros dois."

O comandante do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, afirmou a jornalistas que a equipe manteve contato desde o começo com a mulher que estava soterrada. "E foi ela quem disse que havia mais duas pessoas", acrescentou.

As equipes de resgate usam cães farejadores e já localizaram onde estão os corpos das duas vítimas.

Prédios vizinhos foram desocupados e interditados. Pelo menos um corre o risco de ruir. De acordo com as fontes próximas ao resgate, a estrutura que desabou seria irregular.

"É uma tragédia anunciada e outras virão", disse uma moradora da favela há dez anos, que pediu para não ter o nome citado por medo de retaliação.

Thalita Galhardo, subprefeita da Zona Oeste, disse ser bem possível que o prédio seja uma construção irregular, assim como as demais construções no entorno nessa rua na comunidade de Rio das Pedras.

Segundo o G1, o prédio que desabou fica na Rua das Uvas, esquina com Avenida Areinhas. Ruas no entorno do foram interditadas para os trabalhos de resgate. Moradores de imóveis vizinhos, ouvidos pelo site, disseram que começaram a ouvir estalos por volta de 2h, e o imóvel ruiu por volta de 3h20. Também relataram que, após o desabamento, houve um incêndio no local. O fogo foi controlado pelos bombeiros.

Moradores também relataram que um outro imóvel, onde funcionaria uma lan house, foi afetada no momento do desabamento e o estabelecimento estaria lotado de jovens. Uma testemunha, porém, afirmou que todos foram retirados do local sem ferimentos.

As circunstâncias do desabamento ainda estão sendo investigadas. Equipes da Assistência Social, Defesa Civil e Guarda Municipal também foram deslocadas para a região.