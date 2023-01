Deputado Zeca Dirceu será líder do PT na Câmara em 2023

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) será o líder da bancada do PT na Câmara em 2023. A lista de quem assumirá a liderança do partido nos próximos quatro anos foi fechada nesta quinta-feira, 5, em reunião entre os deputados da sigla.

Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, ocupará o posto por um ano e, em 2024, passará para o deputado Odair Cunha (PT-MG). No ano seguinte, será a vez de Lindbergh Farias (PT-RJ) assumir a liderança da bancada do PT e, em 2026, Pedro Uczai (PT-SC).

Os nomes foram escolhidos após um impasse entre duas alas do PT: a majoritária, Construindo um Novo Brasil (CNB), e a minoritária. Ficou decidido que a CNB ficará com as lideranças nos dois primeiros anos do governo Lula e a outra corrente, nos dois últimos.

Os deputados do PT também decidiram, na reunião, que indicarão a deputada Maria do Rosário (PT-RS) para um cargo na Mesa Diretora. Como os blocos parlamentares ainda não foram formados, o PT não sabe ainda qual cargo ficará com cada partido.

O Congresso está de recesso até fevereiro. O PT já anunciou apoio à reeleição do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O PT terá a segunda maior bancada da Câmara em 2023, com 68 deputados, atrás apenas do PL, com 99.