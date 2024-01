Após sair do Ministério da Justiça, Cappelli é convidado para integrar primeiro escalão do governo

Com a chegada de Ricardo Lewandowski para comandar o Ministério da Justiça, o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, recebeu aceno do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), com convite para ocupar cargo no primeiro escalão do governo. Apesar de formalmente ter afirmado que não pediu demissão, a saída dele da pasta é vista como iminente por pessoas próximas.

Cappelli foi convidado para integrar o secretariado de Paes, mas ainda sem definição de para qual pasta. De férias com a família, o secretário-executivo ainda não terá dado uma resposta à proposta. Em publicação nas redes sociais feita nesta quinta-feira, ele afirmou que, após as férias, vai voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça.

Investigações

Nos últimos dias, os dois vêm trocando acenos nas redes socais envolvendo criminosos que exigiram recursos de empreiteira para a implantação de obra da prefeitura do Rio na Zona Oeste da cidade. Nesta terça-feira, Paes levou o alerta a Cappelli em uma publicação no X, antigo Twitter: "Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. Obviamente não vamos aceitar". Em resposta, Cappelli, que atua como ministro da Justiça interino, falou que o caso é "inaceitável" e disse ter acionado equipes da Polícia Federal (PF) na capital: