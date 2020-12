Depois de repercussão negativa sobre viagem, Doria pede desculpas em vídeo

Depois da ampla repercussão negativa a respeito da ida do governador de São Paulo aos Estados Unidos, João Doria se pronunciou hoje com um vídeo de desculpas pela decisão tomada previamente. No material, que tem cerca de 3 minutos, ele afirma que a viagem ao exterior foi motivada principalmente por duas palestras a serem realizadas na Flórida – resultado de convites já realizados previamente e que seriam honrados em dezembro deste ano. A partir delas, ele estabeleceu com a esposa o plano de ficar na Flórida durante dez dias.

Em provável resposta a respeito do porquê teria ido aos EUA em meio ao endurecimento das medidas de restrição, o governador define como “infeliz coincidência” o fato de que o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo tenha decretado, na data de sua ida aos Estados Unidos, as novas regras para o isolamento no estado. “É uma equipe grande, que tem total autonomia para tomar as próprias decisões, sem necessidade de comunicar previamente o governo”, afirma Doria.

Meu pedido de desculpas aos brasileiros de SP. Reconheço o erro e esclareço a viagem que fiz aos Estados Unidos. Já de volta a São Paulo em menos de 24 horas, reassumo o Governo do Estado. pic.twitter.com/zc4qqDgZEH — João Doria (@jdoriajr) December 24, 2020

Em seguida, afirma que, no momento em que pousou nos Estados Unidos, recebeu um telefonema de seu vice, Rodrigo Garcia, que lhe comunicou a respeito da contaminação por covid-19. Doria relata que ele e o vice ficaram preocupados com a situação e que, imediatamente, programou a volta ao Brasil e ao trabalho no Palácio dos Bandeirantes. Por fim, transmite uma mensagem de Feliz Natal, ressaltando que “este é um momento de paz”.

O vídeo é publicado após uma ampla repercussão negativa a respeito da ida do governador ao exterior. O fato de que as medidas endurecidas em São Paulo ocorreram ao mesmo tempo da saída dele fez cidadãos e comentaristas políticos questionarem por que Doria teria saído do país em um momento tão crítico – somado à véspera de Natal e à ausência da divulgação de resultados da coronavac, prevista para quarta-feira (23) e adiada novamente para dali a quinze dias. Hoje, a Turquia afirmou que a eficácia da vacina é de mais de 91%.