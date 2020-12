Depois de atraso por apagão, Macapá vai conhecer novo prefeito este domingo

Primeiro foi a pandemia da covid-19, que adiou as eleições em todo o país. Depois um apagão e problemas na segurança pública que atrasaram ainda mais o pleito local. Mas neste domingo finalmente os habitantes de Macapá vão conhecer seu novo prefeito. Pesquisa Ibope divulgada na quinta-feira mostrou Dr Furlan (Cidadania) com 54% dos votos válidos e Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com 46%. Como o levantamento tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível garantir que Furlan está em primeiro lugar.

No primeiro turno, ocorrido em 6 de dezembro, Josiel terminou em primeiro lugar, com 29,47% dos votos válidos, e Dr Furlan em segundo, com 16,03%. Mas uma simulação de segundo turno divulgada dois dias antes já mostrava uma ligeira vantagem para Dr Furlan, embora dentro da margem de erro de quatro pontos. Na época, o Ibope dava 42% para o candidato do Cidadania, e 40% para o irmão do presidente do Senado, enquanto o restante era de brancos, nulos e indecisos.

Uma das menores capitais do país, Macapá teve uma eleição que atraiu mais atenção nacional do que de costume. Contribuíram para isso o apagão que atingiu a cidade e a maior parte do Amapá em novembro, e a presença do irmão de um dos principais ocupantes de cargos públicos no país.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se engajou na campanha, articulando uma ampla coligação. Josiel também é apoiado pelo atual prefeito, Clécio Luis (sem partido), e pelo governador do Amapá, Waldez Goes (PDT). Após o apagão no estado, ele teve uma queda de nove pontos percentuais nas pesquisas de primeiro turno.

Dr Furlan, que tem formação como médico, está no terceiro mandato de deputado estadual. Ele usou em sua campanha o discurso da renovação, com críticas às famílias que dominam a política local. Ele enfrentou uma disputa acirrada com outros candidatos para conquistar a segunda vaga no segundo turno.

As eleições no Brasil são realizadas no primeiro e no último domingo de outubro, quando ocorrem respectivamente o primeiro e o segundo turno. Este ano, em razão da pandemia, as eleições foram em 15 e 29 de novembro. Em Macapá, o apagão fez com que as datas escolhidas fossem 6 e 20 de dezembro.

Em novembro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, suspendeu a eleição em Macapá a pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Amapá. Em ofício ao TSE, o TRE informou que, em razão dos problemas no abastecimento de energia no estado, havia risco à segurança da eleição. Em nova decisão, o TSE marcou as eleições para 13 de dezembro – o primeiro turno – e 27 de dezembro – o segundo turno. Depois, a pedido dos candidatos, adiantou as datas em uma semana.

A Pesquisa Ibope divulgada na última quinta-feira foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. Foram ouvidos 602 eleitores entre 15 e 17 de dezembro de 2020. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número AP‐06222/2020. Quando considerados os votos nulos, brancos e indecisos, Dr Furlan tem 49% e Josiel 42%.