Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Depois de anunciar novas medidas de segurança, BC notifica 2 novos ataques hacker

E2 Pay e Banco Triângulo foram invadidos e tiveram contas roubadas

Ataques ao Sistema Financeiro: Banco Central notifica duas novas invasões um dia após anunciar medidas de segurança (Raphael Ribeiro/BC/Flickr)

Ataques ao Sistema Financeiro: Banco Central notifica duas novas invasões um dia após anunciar medidas de segurança (Raphael Ribeiro/BC/Flickr)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18h04.

O Banco Central emitiu um novo alerta para dois novos ataques hacker no último sábado, 6. Segundo a autarquia, a E2 Pay e o Banco Triângulo foram alvos de invasões que subtraíram valores de correntistas das instituições. 

As ocorrências aconteceram no dia seguinte ao anúncio de novas medidas de segurança para o sistema financeiro nacional. O primeiro alerta, sobre a E2 Pay, ocorreu por volta das 14h20, e o segundo às 23h30, sobre o Banco Triângulo.

“Este comunicado tem caráter preventivo e emergencial, visando mitigar riscos, evitar novos prejuízos e preservar a integridade do sistema financeiro nacional”, diz o comunicado obtido pelo jornal Valor Econômico.

O segundo alerta, sobre o Banco Triângulo, tem o mesmo teor da outra mensagem. A EXAME tentou contato com as duas instituições, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. 

Acompanhe tudo sobre:Banco CentralHackers

Mais de Brasil

Em desfile do 7 de Setembro, Lula exalta programas de governo; ministros do STF não comparecem

7 de Setembro: entenda o feriado do Dia da Independência do Brasil

Ministros do União e PP no palanque, Alcolumbre e Barroso fora: saiba quem vai ao 7 de setembro

Evento 7 de setembro: com drones, 200 homens e reforço de snipers, GSI reforça segurança

Mais na Exame

Carreira

CEO da Nestlé é demitido por se relacionar com funcionária; veja o que já se sabe

Future of Money

Em poucas semanas, família Trump lucra US$ 1,3 bilhão com criptomoedas

Casual

Por que o SP Open é tão importante para o tênis feminino brasileiro

Mundo

Um terço dos municípios noruegueses começa a votar na véspera das eleições legislativas