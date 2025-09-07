Depois de anunciar novas medidas de segurança, BC notifica 2 novos ataques hacker

Ataques ao Sistema Financeiro: Banco Central notifica duas novas invasões um dia após anunciar medidas de segurança (Raphael Ribeiro/BC/Flickr)
Redação Exame
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18h04.
O Banco Central emitiu um novo alerta para dois novos ataques hacker no último sábado, 6. Segundo a autarquia, a E2 Pay e o Banco Triângulo foram alvos de invasões que subtraíram valores de correntistas das instituições.
As ocorrências aconteceram no dia seguinte ao anúncio de novas medidas de segurança para o sistema financeiro nacional. O primeiro alerta, sobre a E2 Pay, ocorreu por volta das 14h20, e o segundo às 23h30, sobre o Banco Triângulo.
“Este comunicado tem caráter preventivo e emergencial, visando mitigar riscos, evitar novos prejuízos e preservar a integridade do sistema financeiro nacional”, diz o comunicado obtido pelo jornal Valor Econômico.
O segundo alerta, sobre o Banco Triângulo, tem o mesmo teor da outra mensagem. A EXAME tentou contato com as duas instituições, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.