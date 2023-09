Delação de Cid: os próximos passos da negociação do acordo do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 (CPMI - 8 de Janeiro) realiza reunião para ouvir depoimento do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente da República. Cid é suspeito de articular uma intervenção militar contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as eleições do ano passado. O colegiado ainda analisa 12 requerimentos. Chegada do depoente à sala da comissão. Mesa: tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado (Geraldo Magela/Agência Senado/Flickr)

ver mais