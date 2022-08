Defesa Civil alerta para frio intenso e chuvas fortes no Sul do Brasil

A passagem de uma nova frente fria entre esta quinta-feira, 18, e a sexta-feira, 19, faz cair a temperatura e provocar chuvas volumosas em cidades do Sul do País. No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil alerta para o risco de temporais e ventos de até 60 km/h. Em Santa Catarina, há expectativa de neve na serra. O frio também chega ao Sudeste e derruba as temperaturas em São Paulo a partir da noite desta quinta-feira.

"Na tarde desta quinta-feira, o avanço da frente fria derruba as temperaturas, com estabelecimento de uma massa de ar polar em todo o Estado. Foi emitido aviso meteorológico, em nível de atenção para frio intenso que é válido até domingo, 21", explicou o meteorologista Caio Guerra, da Defesa Civil de Santa Catarina.

Nas regiões do Grande Oeste, Planaltos e Alto Vale do Itajaí, são esperadas temperaturas abaixo de zero grau, confirmação de geada ampla entre as madrugadas e manhãs de sexta e sábado, 20, especialmente nos pontos mais altos da serra, onde as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de -5ºC.

A Defesa Civil alerta para o risco de ocorrências associadas ao frio intenso, como hipotermia e agravamento de doenças cardíacas e respiratórias e congelamento de pistas. Crianças, idosos, pessoas doentes, moradores de rua e animais de estimação devem ser mantidos agasalhados e em locais protegidos. Ainda segundo o órgão, as rajadas de ventos podem passar de 60 km/h entre o litoral sul e a Grande Florianópolis.

"Esta condição favorece a agitação marítima no litoral catarinense, com ondulação de sudoeste e altura entre 2 e 3 metros, com pico de até 3,5 metros", acrescentou a Defesa Civil catarinense. Nestes casos, recomenda-se que a população evite a navegação e atividade de pesca, assim como banho de mar, prática de esportes náuticos e caminhadas e passeios de bicicleta, caso as ondas estejam atingindo a ciclovia. Em situações de emergência, a população deve ligar para o 199.

No Rio Grande do Sul, a chegada da frente fria também vai provocar chuvas intensas em diversos pontos do Estado, com risco de temporais e ventos fortes em Porto Alegre, conforme emitiu a Defesa Civil do município.

Ainda durante a manhã de quinta-feira, há risco de acumulados de chuva entre 20 e 50 milímetros, com rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Pode haver queda de granizo e descartas elétricas.

"Essa instabilidade, no entanto, perde força no decorrer da quinta-feira e as temperaturas sofrerão declínio devido ao avanço de uma passa de ar polar pelo Rio Grande do Sul", disse a Defesa Civil de Porto Alegre.

Na semana passada, um ciclone extratropical se formou e causou impactos em cidades litorâneas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além das chuvas, que desencadearam deslizamentos e alagamentos, ventos fortes também castigaram municípios costeiros.

Veja os cuidados em caso de ventanias e ressacas:

Não fique em locais abertos, embaixo de árvores ou coberturas metálicas.

Evite esporte ao ar livre.

Não passe sob cabos elétricos, andaimes e escadas.

Feche portas e janelas da residência. Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem em caso de algum vidro quebrar.

Feche o registro de gás.

Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair.

Se faltar energia, cuidado com uso de velas.

Tire todos os aparelhos elétricos da tomada, em caso de falta de energia.

Crianças e idosos, principalmente, devem ser mantidos bem agasalhados.

Animais de estimação também devem ser protegidos do frio.

Com relação aos moradores em situação de rua, a orientação é que a pessoa ligue para o número 199.

As pessoas devem terminantemente evitar rochas na praia para observar a agitação do mar.

As águas, em alguns pontos, podem extrapolar a faixa de areia e adentrar ruas próximas da praia.

Há perigo de naufrágio para pequenas ou médias embarcações que se aventurarem.

