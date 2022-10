Debate presidencial gerou 3,5 milhões de tuítes e corrupção foi tema mais citado, afirma Twitter

O primeiro debate de segundo turno presidencial entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado no domingo, 16 de outubro, gerou 3,5 milhões de postagens no Twitter, segundo a plataforma.

Em levantamento divulgado nesta segunda-feira, 17, o Twitter mediu a repercussão entre 20h de domingo (hora de início do debate) e meia-noite do mesmo dia, incluindo as 2 horas seguintes ao fim da transmissão na televisão.

Dentre as postagens — os chamados "tuítes" — sobre o debate, o tema mais comentado da noite foi corrupção, seguido por educação, economia, questão ambiental e violência (veja o gráfico abaixo).

O Twitter afirma também que o debate "foi o primeiro em que a questão ambiental chegou à lista dos cinco temas mais comentados". As conversas aumentaram em resposta a declarações dos dois candidatos sobre o desmatamento na Amazônia. (Veja aqui o que os candidatos falaram durante o debate.)

Quando serão os próximos debates entre Lula e Bolsonaro

O debate de domingo foi o primeiro entre os dois presidenciáveis no segundo turno. O evento foi organizado pelo pool formado por TV Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo. O debate também foi transmitido ao vivo no Twitter, no perfil do portal UOL, e em canais das emissoras no YouTube.

Até a votação, estão previstos ainda mais dois debates:

21/10 às 21h30 - Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil

28/10 às 21h30 - TV Globo

A votação no segundo turno das eleições presidenciais, além de estados onde há segundo turno para governador, acontece em 30 de outubro. No primeiro turno, Lula ficou com 48,43% dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), e Bolsonaro com 43,20%.