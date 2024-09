Debate no SBT: veja horário, onde assistir ao vivo e quais candidatos participarão

Seis candidatos a prefeito de São Paulo voltam a se reencontrar nesta sexta-feira, 19, para o sexto debate da eleição de 2024. O evento será realizado pelo SBT, em parceria com portal Terra e a Rádio Nova Brasil, a partir das 11h15, com transmissão ao vivo pelos canais dos veículos.

De acordo com a organização, estão confirmadas as participações de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Os seis candidatos são os mais bem posicionados nas pesquisas de intenções de voto. Na Quaest, divulgada nesta quarta, 18, o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, pontuou com 24% das intenções de voto, seguido por 23% do deputado federal Guilherme Boulos e 20% do influenciador Pablo Marçal.

Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos seguem empatados na liderança. Na sequência, o apresentador José Luiz Datena aparece com 10%, empatada tecnicamente com a deputada federal Tabata Amaral, que tem 7%. A economista Marina Helena registrou 2% e os demais candidatos não pontuaram.

Esse é o primeiro levantamento que captou a reação do eleitorado após a cadeirada dada por Datena em Marçal no debate da TV Cultura.

Quando será o debate SBT/Terra/Rádio Nova Brasil em SP?

Data: 20 de setembro, sexta-feira

Horário: 11h15

Candidatos confirmados: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB)

Onde assistir: ao vivo pela TV aberta, no canal do SBT News no YouTube e no Kwai; pela rádio Nova Brasil e a home do portal Terra

Como será o debate

O debate será mediado pelo jornalista Cesar Filho, que fará a apresentação inicial do debate e dará as explicações sobre as regras que o orientarão. A previsão é de que o evento tenha 1h45 de duração dividido em três blocos alternados com perguntas entre os candidatos e respostas aos questionamentos feitos por jornalistas dos veículos organizadores.

Inicialmente será feita uma rodada de perguntas entre os participantes, seguindo ordem definida em sorteio, sem a possibilidade de os candidatos serem escolhidos mais de uma vez para responder.

O primeiro será Guilherme Boulos, seguido por Ricardo Nunes, Marina Helena, José Luiz Datena, Tabata Amaral e Pablo Marçal.

Saúde, segurança, educação, zeladoria, mobilidade urbana ou gestão ambiental/questão climática estão entre os temas das perguntas. O candidato terá 30 segundos para fazê-la para algum concorrente, que terá um minuto e 30 segundos para responder. Os políticos terão mais um minuto cada para a réplica e a tréplica.

No segundo bloco, será feita uma rodada de perguntas pelos jornalistas dos veículos participantes, sem a possibilidade de os candidatos serem escolhidos mais de uma vez para responder. Os escolhidos terão um minuto e 30 segundos para se posicionarem. Um segundo candidato será escolhido para comentar, também sem a possibilidade de repetição. O comentário será de no máximo um minuto, mesmo tempo da réplica.

No terceiro e último bloco será feita novamente uma rodada de perguntas entre os participantes. Datena começará perguntando, na sequência será Boulos, Marçal, Nunes, Marina Helena e Tabata. Em seguida, os candidatos farão as considerações finais, também em ordem previamente definida em sorteio.

Próximos debates

Além do encontro nesta sexta também estão previstos outros três debates antes do primeiro turno, no dia 6 de outubro. O debate do SBT será o sexto, ao todo, além de ser o terceiro da semana, após os confrontos na TV Cultura no domingo, 15 de setembro, e na RedeTV! e UOL na terça, 17.

SBT: 20 de setembro, a partir das 11h15;

Record: 28 de setembro, entre 21h e 23h15;

UOL/ Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h;

TV Globo: 3 de outubro, às 22h.