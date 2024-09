Debate na TV Cultura: veja horário, onde assistir ao vivo e quais candidatos participarão

Seis candidatos a prefeito de São Paulo voltam a se reencontrar neste domingo, 15, para o quinto debate da eleição de 2024. O evento será realizado pela TV Cultura, às 22h, com transmissão direta do Teatro B32, no Itaim Bibi, zona oeste da capital paulista. De acordo com a organização, estão confirmadas as participações de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Os nomes são os mais bem pontuados nas pesquisas de intenção de voto. No Datafolha, divulgado nesta quinta, 12, o atual prefeito e candidato à reeleição aparecia com 27% das intenções de voto para prefeitura de São Paulo, contra 25% do deputado estadual do PSOL. Pela margem de erro, os dois candidatos estão empatados tecnicamente na liderança. O influenciador do PRTB, que antes estava empatado na liderança com a dupla, está isolado na terceira posição com 19%, segundo a pesquisa. Na sequência, a deputada federal do PSB marca 8%, empatada tecnicamente com o apresentador Datena, com 6%. A economista do NOVO tem 3% e os demais candidatos não ultrapassaram 1% cada.

Quando será o debate TV Cultura em SP?

Data: 15 de setembro, domingo

Horário: 22h

Candidatos confirmados: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB)

Onde assistir: A transmissão será feita pela TV Cultura, app Cultura Play, site da emissora e seus canais no Youtube, Facebook e Tik Tok, além da Rádio Cultura FM (103,3)

Como será o debate

Segundo a TV Cultura o debate contará com cinco blocos. No primeiro, serão feitas perguntas programáticas a todos os candidatos. Entre o segundo e o quarto bloco, o candidato fará perguntas para outro candidato. O quinto e último bloco será dedicado às considerações finais.

Próximos debates

Até o momento, quatro encontros já foram realizados. Os dois primeiros, promovidos pela Band e os jornais Estadão, Terra e FAAP, contaram com a presença dos principais candidatos. Apenas no terceiro encontro, realizado pela VEJA e a ESPM, compareceram somente Marçal, Tabata e Marina Helena. Interlocutores das campanhas dos candidatos do PSOL e do PSDB e do atual prefeito justificaram que tinham outros compromissos agendados. As campanhas também apontaram infrações nos debates anteriores.

Citando uma readequação das regras, Boulos, Datena e Nunes voltaram a participar no último debate, promovido pela TV Gazeta e o portal MyNews no dia 28 de agosto.

Além do próximo debate na TV Cultura também estão previstos ao menos mais cinco encontros antes do primeiro turno das Eleições 2024, no dia 6 de outubro.

Confira a agenda completa abaixo:

TV Cultura: 15 de setembro, às 22h;

UOL/ RedeTV: 17 de setembro, às 9h30;

SBT: 20 de setembro, a partir das 11h15;

Record: 28 de setembro, entre 21h e 23h15;

UOL/ Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h;

TV Globo: 3 de outubro, às 22h.