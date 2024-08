Os candidatos à prefeito de São Paulo desta eleição de 2024 voltam a se reencontrar nesta quarta-feira, 14, para um segundo debate das eleições deste ano. O evento será realizado pelo jornal O Estado de São Paulo, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e ocorre às 10h, no Teatro da FAAP, em Higienópolis, na região central, com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais dos veículos Estadão e Terra e da FAAP. Estão confirmadas as presenças de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

De acordo com a organização, os seis pré-candidatos poderão participar por serem filiados a partidos com representação no Congresso Nacional e com eventual destaque nas pesquisas eleitorais divulgadas até este domingo, 11. No debate anterior, realizado pela Band no dia 8 de agosto, Marina Helena ficou de fora por conta do critério estabelecido pela legislação eleitoral, que exige que o partido, coligação ou federação tenha pelo menos 5 congressistas no Congresso Nacional. A legenda da candidata só alcançou o mínimo necessário no último dia 5, com a chegada do deputado federal Ricardo Salles.

Que horas será o debate no Estadão em SP?

Data: 14 de agosto, quarta-feira

Horário: 10h

Pré-candidatos: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB)

Onde assistir: no site do Estadão, Terra e nos canais no YouTube do Estadão, Terra e FAAP

Como será o debate

Os veículos também informaram que o debate seguirá o modelo do Dois Pontos, do Estadão. Com esse formato, o segundo encontro dos adversários pela prefeitura de São Paulo contará com cinco blocos transmitidos ao vivo. Cada bloco abordará um tema de interesse do eleitorado, sorteado na abertura de cada bloco, que será ancorado pela jornalista Roseann Kennedy, com a participação de convidados.

Os seis pré-candidatos ficarão divididos em três duplas, que se trocadas ao longo do evento. A troca garantirá que todos debatam entre si, segundo os realizadores.

Além das perguntas de Roseann e dos convidados, os pré-candidatos poderão debater entre si. Quem fizer a primeira pergunta terá direito à réplica. Ao final do primeiro, terceiro e quinto blocos, dois candidatos responderão individualmente a uma pergunta gravada previamente do público.

Corrida eleitoral para prefeito de São Paulo

Nesta semana, o agregador de intenções de voto EXAME/IDEIA indicou que o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 23% das intenções de votos na capital e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 22%. Na sequência, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparece com 15% na terceira posição, seguido pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 14% e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) com 6%. Marina Helena (NOVO) tem 4%.

Na comparação com o último levantamento, Datena e Pablo subiram, enquanto Nunes e Boulos voltaram a trocar de posições na liderança. Tabata oscilou negativamente. Segundo os dados, a disputa aponta para um protagonismo dividido entre Boulos e Nunes, que formam um primeiro pelotão. Boulos manteve a ponta ao longo dos seis primeiros meses do ano, mas foi perdendo força e, na versão mais recentes deste agregador, viu Nunes ultrapassá-lo.

O agregador serve para harmonizar as curvas das pesquisas eleitorais e mostrar tendências, mas não é uma média ponderada simples dos resultados das pesquisas. O levantamento do Ideia, realizado no último dia 9 de agosto, contabilizou 24 pesquisas de opinião de voto estimulada para as eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024. Foram contabilizadas pesquisas dos Institutos: Paraná Pesquisas, Futura Pesquisas, Atlas Intel, Real Time Big Data, Datafolha, Badra, GERP e Quaest.