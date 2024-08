Debate da Band no Rio de Janeiro: veja horário, onde assistir ao vivo e quem vai participar

A TV Bandeirantes realiza nesta quinta-feira, 8, o primeiro debate na TV aberta com os pré-candidatos a prefeitura do Rio de Janeiro. Alexandre Ramagem (PL), Eduardo Paes (PSD), Marcelo Queiroz (PP), Rodrigo Amorim (União Brasil) e Tarcísio Motta (PSOL) estão confirmados. O embate começa a partir das 22h15, com transmissão na televisão, rádio e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Segundo as últimas pesquisas divulgadas, o atual prefeito Eduardo Paes lidera a disputa com folga em cenários de primeiro e segundo turno. O deputado federal Alexandre Ramagem e Tarcísio Mota são os adversários mais bem colocados.

Que horas será o debate na Band no Rio de Janeiro?

Data: 8 de agosto, quinta-feira

Horário: 22h15

Pré-candidatos:Alexandre Ramagem (PL), Eduardo Paes (PSD), Marcelo Queiroz (PP), Rodrigo Amorim (União Brasil) e Tarcísio Motta (PSOL)

Onde assistir ao vivo o debate na Band no Rio de Janeiro?

Onde assistir: Band TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM, no Band.com.br, no Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube.

Como será o debate da Band?

De acordo com a emissora, o debate será dividido em três blocos. No primeiro bloco, além da apresentação de cada um dos pré-candidatos, cada político terá um minuto e meio para responder a uma pergunta escolhida pela produção da Band. As respostas devem acompanhar a ordem em que os candidatos estarão posicionados no estúdio, seguindo a ordem conforme o sorteio realizado pela emissora na reunião com os partidos.

Na sequência, também em ordem definida por sorteio, acontece a primeira rodada de confronto direto. Nesta etapa, todos perguntam. O candidato escolhe quem vai responder e tem um minuto para a pergunta. Após a resposta, terá mais um minuto para a réplica. O tempo de resposta e de tréplica será de quatro minutos no total, e deve ser administrado pelo próprio candidato, com pelo menos um minuto reservado para a resposta.

O segundo bloco será reservado para jornalistas da Bandeirantes fazerem perguntas aos candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar. Nesta etapa, todos respondem e todos comentam, com dois minutos para a resposta, um minuto para o comentário e um minuto para a réplica.

No terceiro bloco os concorrentes voltam a um embate direto, seguindo as mesmas regras e ordem definida por sorteio. Todos perguntam. Cada um tem um minuto para a pergunta e um minuto para a réplica. A resposta e a tréplica terão o tempo acumulado de quatro minutos para ser administrado pelo político, com pelo menos um minuto de resposta.

Em caso de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador o direito de resposta imediatamente após o término da fala de quem estiver com a palavra. Segundo a Band, a solicitação será analisada pelo comitê formado por dois jornalistas e um advogado. A resposta será dada ainda no mesmo bloco. Na hipótese de deferimento do pedido, serão concedidos 45 segundos. A previsão é que o debate tenha ao todo 1h30 de duração.