De volta da África, Lula entra na articulação política e deve encontrar líderes do Congresso

De volta de uma viagem oficial à África, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se dedicar nesta semana a convidar líderes da Câmara e do Senado, além de dirigentes de partidos, para uma série de encontros. A estratégia tem como objetivo melhorar a relação com o Congresso diante de ruídos recentes, como os que envolvem o veto presidencial a uma parcela das emendas de comissão. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também devem ser chamados.

Na lista de propostas de interesse do governo que será apresentada pelo presidente estão a regulamentação da reforma tributária, programas para aumentar acesso ao crédito, projetos relacionados à transição ecológica e medidas que aumentam a arrecadação. É este último item, porém, que enfrenta mais resistências após o governo editar Medida Provisória (MP), no fim do ano passado, para suspender a desoneração da folha de pagamentos e benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

O líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), autor do projeto que prorrogou a desoneração, afirma que aproveitará o encontro para sugerir a Lula que envie as medidas por meio de projeto de lei, em vez de Medida Provisória. Assim, segundo ele, os parlamentares terão mais tempo para discutir e chegar em um consenso com o Palácio do Planalto.

Conselho de Lira