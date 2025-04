De símbolo da tragédia a 'influencer': como está o Cavalo Caramelo um ano após as enchentes no RS

A fazenda-escola da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, é a casa de diversos animais tratados diariamente por estudantes e especialistas. Um "morador" local, porém, se destaca entre os demais — não apenas pela crina brilhante e bem escovada, mas também por ser símbolo da luta pela vida em meio à maior tragédia climática da história do Brasil: o cavalo Caramelo.

Caramelo, um cavalo de 8 anos de idade sem raça definida, ganhou fama durante as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul há um ano. Ele ficou ilhado por cinco dias no telhado de uma casa de Canoas e foi resgatado por voluntários do Corpo de Bombeiros de São Paulo. A ação chegou a ser transmitida ao vivo por canais de televisão e portais digitais.

Hoje, o animal virou influenciador digital, com um perfil no Instagram administrado pela universidade que o acolheu e que conta com mais de 100 mil seguidores.

A alimentação do equino também é tema frequente nas publicações, além de ser controlada de perto pelos profissionais da universidade. De acordo com o veterinário Henrique Mondardo, especialista em animais de grande porte e monitora a saúde do cavalo desde o resgate, Caramelo segue uma dieta composta somente por duas porções de alimento concentrado, rico em nutrientes, mas que é livre para pastar e comer feno de alfafa o quanto quiser. A julgar pelo "review gastronômico" de grama postado há pouco mais de dois meses, o influenciador de quatro cascos parece gostar do cardápio.

— Ele chegou no campus em péssimas condições de saúde que indicavam um histórico de maus-tratos. Felizmente, esse quadro não é irreversível, e hoje, com tratamento, o Caramelo tem todos os níveis equilibrados — explica Mondardo.

E assim como acontece com influencers humanos, o perfil do Caramelo também é recheado de interações com outras personalidades famosas, como o cantor Grelo, que enviou uma cesta de produtos veterinários para o animal como um presente de amigo oculto organizado pelo Fantástico, da TV Globo, ou a cantora Adriana Calcanhotto, que prestou uma homenagem ao equino durante um show feito no início do mês em Porto Alegre.

Entretanto, o contato de Caramelo com humanos é extremamente controlado, já que ele chegou a apresentar comportamentos agressivos com pessoas, o que, segundo Mondardo, pode indicar que o animal foi maltratado pelos donos anteriores.

Caramelo também é proibido de interagir com outros cavalos, mas o veterinário explica que a restrição é natural e vem do fato de que ele é um garanhão, ou seja, um reprodutor, o que o torna extremamente territorialista.

Relembre a história

O cavalo Caramelo ganhou projeção internacional em meio às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio de 2024. Ele foi encontrado e filmado enquanto estava em cima do telhado de uma casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

As imagens e a história do animal, que foram compartilhadas por diversos usuários e portais nas redes sociais, foram repercutidas por veículos de imprensa de diversos países, sendo inclusive um dos principais temas da cobertura das enchentes.

Caramelo foi resgatado em maio de 2024 por militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo. De acordo com a universidade que o acolheu, ele apresentava sinais de maus-tratos, alem de um quadro de desidratação e subnutrição severa.

Em junho do ano passado, um comerciante da região esteve no campus afirmando ser o dono do cavalo, mas não conseguiu comprovar a propriedade. Caramelo foi oficialmente adotado pela instituição de ensino em dezembro de 2024.