De ex-comandantes a governadores, STF inicia 'maratona' de depoimentos sobre trama golpista

Os depoimentos dos dois à Polícia Federal (PF), confirmando que Bolsonaro apresentou uma proposta para reverter o resultado da eleição, foi uma etapa essencial da investigação.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também seria ouvido, mas a PGR comunicou na sexta-feira ao STF a desistência da indicação.

Ibaneis, contudo, também foi indicado como testemunha de defesa do ex-ministro Anderson Torres. Por isso, uma nova audiência pode ser marcada. A expectativa é que ele fale sobre as falhas de organização na segurança dos atos golpistas do 8 de janeiro.

A PGR também pediu o depoimento de Éder Balbino, que chegou a ser indiciado pela Polícia Federal (PF), mas ficou fora da denúncia. Conhecido como “gênio da Uberlândia”, ele prestou serviços ao Instituto Voto Legal (IVL), contratado pelo PL para fazer uma análise das urnas.

Na sequência será a vez dos indicados pelo tenente-coronel Mauro Cid, que fez um acordo de delação premiada. Cid indicou somente colegas do Exército. O principal depoimento deve ser o de Júlio Cesar de Arruda, que foi o primeiro comandante do Exército deste governo Lula.