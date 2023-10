Davi Alcolumbre afirma considerar concorrer à presidência do Senado

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião semipresencial para análise da PEC 32/2022. Chamada PEC da Transição, a proposta visa à garantia de recursos para programas sociais no Orçamento da União de 2023, em meio à passagem entre os governos Bolsonaro e Lula. A proposta permitirá a continuidade do pagamento do Bolsa Família/Auxílio Brasil de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo. À mesa, presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União-AP), conduz reunião. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

