O jornalista e apresentador José Luiz Datena se filiará ao PSDB nessa quinta-feira, 4. A informação foi confirmada à EXAME pelo presidente do diretório municipal tucano, José Aníbal.

Os detalhes sobre o evento e o horário da cerimônia seguem sendo acertados pelos dirigentes partidários.

Ainda não está batido o martelo sobre se ele será cabeça de alguma chapa ou vice.

PSDB e Tabata Amaral?

Atualmente, Datena é do PSB, mesmo partido da deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral. Com a mudança, ele pode ser vice na chapa com a deputada.

Em entrevista à EXAME, ela disse que a articulação e o convite para que o PSDB integrasse sua campanha estava posto.

"Existe [a possibilidade] e o convite está posto e acredito que isso seria muito importante para a cidade de São Paulo. Hoje, o PSDB não é só um partido de muita história e tamanho, mas é um partido de quadros e acho que é o que está faltando nessa disputa", disse Amaral em entrevista ao programa Eleições 2024 da EXAME.

Segundo a CNN, Tabata confirmou presença no ato de filiação de Datena ao PSDB nesta quinta-feira.

Protagonismo do PSDB

A filiação de Datena ao PSDB está em linha com a argumentação de Aníbal à EXAME nessa quarta-feira, 3.

Segundo ele, o partido tem o direito de recuperar o protagonismo na cidade — e no estado — ao comentar a decisão do partido em não apoiar à reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

"O PSDB tem o direito de recuperar o protagonismo. Por isso, não abrimos mão de buscar uma composição que seja positiva para o partido", disse.