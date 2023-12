Datena se filia ao PSB ao lado de Tabata Amaral e pode disputar eleição

Em sua quinta tentativa de disputar as eleições municipais, nesta terça-feira, 19, o apresentador José Luiz Datena se filiou ao PSB (Partido Socialista Brasileiro), durante evento em Brasília, com a presença do ministro Márcio França e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Nas outras quatro ocasiões em que concorreu às eleições, o jornalista desistiu do cargo no meio do processo.

Datena é cotado como vice para a chapa de Tabata Amaral, hoje deputada federal, para a prefeitura de São Paulo. Ela estava ao lado dele no evento. Também participaram da solenidade o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), e o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB).

O PSB já é o 10º partido ao qual o apresentador se filia. Em novembro deste ano, ele se desfiliou do PDT, após ficar no partido por oito meses. O jornalista disse que a sua desfiliação foi motivada por "motivos de ordem pessoal". Em uma entrevista para a Jovem Pan no dia em que Datena pediu para sair do partido, Tabata disse que deseja ter o apresentador "dentro do PSB" e que ele tem "histórico e tamanho" para ser o seu vice nas eleições municipais.

Em 2022, disputando o palanque com Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo, Datena esteve filiado ao PSC.