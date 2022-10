Datafolha RJ: Castro tem 44% dos votos válidos; Freixo tem 35%

Pesquisa de intenção de voto para governador do Rio realizada pelo Datafolha e divulgada neste sábado, 1º de outubro, pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo indica que o governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) lidera com 44% dos votos válidos, seguido por Marcelo Freixo (PSB), com 35%.

Já pesquisa IPEC (ex-Ibope) aponta que Castro tem Castro 47%, Freixo 28% e Rodrigo Neves (PDT), tem 11% dos votos válidos.

*matéria em atualização

