Das 15 capitais com segundo turno, 10 terão pesquisas eleitorais nesta semana; Veja lista

Em 10 das 15 capitais com segundo turno estão previstas, ao todo, 23 pesquisas eleitorais sobre a corrida para a prefeitura desses municípios para esta semana. Os estudos são os primeiros após mais de 120 milhões de brasileiros compareceram às urnas neste domingo, 6, para escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 5.569 municípios.

Os eleitores de Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP) deverão voltar às urnas no dia 27 de outubro.

Desse total, somente em Belém, Cuiabá, Curitiba, João Pessoa e Porto Alegre não haverá levantamentos entre esta quarta-feira, 9, e a próxima segunda, 14.

As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral. O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Dos 23 estudos previstos, a maioria deles, um total de cinco, tratam da disputa pela prefeitura de São Paulo no segundo turno. Em Porto Velho, Fortaleza e Belo Horizonte, foram registradas três pesquisas em cada.

Manaus, Palmas e Goiânia terão duas. E Natal, Campo Grande e Aracaju têm uma pesquisa cada um. Os institutos Datafolha e Paraná Pesquisa são os responsáveis por parte delas.

Confira as pesquisas de 2º turno previstas nas capitais:

A cidade de São Paulo será a capital com o maior número de pesquisas a serem divulgadas entre quarta-feira e segunda. Ao todo, estão previstas cinco para o período.