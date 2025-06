Da Polônia para o Brasil: Maior sino do mundo chega a Trindade (GO) após viagem de 50 dias

O maior sino do mundo, batizado de Vox Patris (Voz do Pai), finalizou, neste domingo (1) sua longa viagem de 50 dias e 10 mil quilômetros até a Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Com 55 toneladas e 4 metros de altura, o sino saiu da Polônia no dia 11 de abril.

A chegada do sino, na madrugada deste domingo, teve intensa mobilização de fiéis que acompanharam o trajeto. A logística contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao longo do percurso.

Apesar de já estar em Trindade, a primeira badalada do sino está prevista para o dia 26 de junho, quando começa a Romaria de Trindade, dedicada ao Divino Pai Eterno. Durante o período das festividades, ele soará diariamente; depois, será reservado para ocasiões específicas.

Como maior sino do mundo será transportado até o Brasil?

O Vox Patris saiu do porto de Gdańsk, na Polônia, no dia 11 de abril, com destino ao porto de Santos, em São Paulo. Durante o percurso em solo brasileiro, o sino passou por diversas cidades, com direito a missas especiais, até chegar a Trindade.

Como é a basílica que vai receber o maior sino do mundo?

A basílica que receberá o sino está em construção desde 2012 e contará com um espaço dedicado ao Vox Patris, que futuramente se tornará o Museu Vox Patris. O local terá exposições multimídia sobre a história da Festa do Divino Pai Eterno e da devoção que atrai milhões de fiéis anualmente para Trindade. Além do sino gigante, dois sinos menores também farão parte do campanário do novo santuário.