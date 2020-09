Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, tem prisão decretada

Foi preso, na manhã desta sexta-feira, o secretário estadual de Educação do Rio, Pedro Fernandes. Agentes estivera, na casa dele, num condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A ação faz parte da segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social. A ex-deputada Cristiane Brasil também teve a prisão decretada e é procurada. Outras três pessoas foram presas. As informações são do portal de notícias “G1”.

Em julho de 2019, na primeira etapa da Operação Catarata, a Polícia Civil e o Ministério Público prenderam sete pessoas suspeitas de fraudes em licitações da Fundação Estadual Leão XIII, da qual Pedro Fernandes foi presidente. As investigações continuaram e, segundo a força-tarefa, o esquema incluiu secretarias municipais do Rio: a de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e a de Proteção à Pessoa com Deficiência.

Os contratos investigados foram firmados entre 2013 e 2018 e custaram quase R$ 120 milhões aos cofres públicos. De acordo com o MP, sobre os serviços contratados eram cobradas vantagens indevidas. Os valores variariam entre 5% a 25% do preço acertado.

*mais informações em instantes