CPTM: problema em trem da linha 12-Safira obriga passageiros a andarem pelos trilhos em SP

Uma falha na linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na manhã desta segunda-feira, 21, interrompeu o trajeto de centenas de passageiros entre as estações São Miguel Paulista e Jardim Helena–Vila Mara, na zona leste de São Paulo.

Por volta das 6h30, o trem seguia no sentido Brás, trecho mais demandado da linha em horário de pico, quando parou na via. Com a composição imobilizada, passageiros desceram e caminharam pelos trilhos. A ocorrência provocou lentidão na circulação dos demais trens da linha.

Em seu site, a CPTM informa que “Por motivo de falha de trem, os trens da Linha 12- Safira estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Brás e Calmon Viana.

Falha obriga pessoas andar nos trilhos da Linha 12-Safira Problema foi registrado por volta das 6h30 desta segunda (21).https://t.co/Whf3bxFW5U — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) July 21, 2025

Trem parado desde 06:00 (não vai embarcar) e eu vou é pra minha casa 👍🏻 Estação Jardim Helena vila Mara linha safira pic.twitter.com/bixVPvg8Qd — Vivi (@Vit_souza2) July 21, 2025

Alternativas de transporte

Como opção à linha 12-Safira, usuários que partem da zona leste podem utilizar a linha 11-Coral, também da CPTM.

Outra alternativa é a linha 3-Vermelha do Metrô, que chegou a ser interrompida por atendimento médico emergencial, mas retomou operação normal às 7h05, após cerca de seis minutos de paralisação.

Declaração de atraso pode ser emitida pelo site

Passageiros afetados pela falha podem emitir uma declaração de ocorrência para justificar atrasos. O documento está disponível na aba de atendimento ao usuário no site oficial da CPTM. O mesmo serviço também pode ser acessado por quem utiliza as linhas do Metrô de São Paulo.