CPI ouve nesta terça ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid ouve nesta terça-feira, 15, o ex-secretário da Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo. Ele será o primeiro representante dos estados a prestar depoimento e será questionado sobre o colapso de saúde em Manaus.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, não compareceu à CPI na última quinta-feira, 10, para quando estava marcado seu depoimento. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu que ele não fosse interrogado, por ser investigado em caso de desvio de verbas públicas destinadas ao enfrentamento à covid-19.

O ex-secretário de Saúde do Amazonas será questionado sobre a investigação, da qual ele também é alvo. Campelo foi preso na semana passada pela Polícia Federal por suspeita de favorecimento a empresários no aluguel de hospital de campanha no Amazonas.

Campelo também será perguntado sobre o colapso de saúde ocorrido no estado em janeiro deste ano, quando ele ainda era secretário de Saúde, com falta de oxigênio medicinal para pacientes com covid-19, que resultou em mortes por asfixia.

Em um dos requerimento de convocação de Campelo, apresentado por Marcos Rogério (DEM-RO), o senador afirma que é um dos deveres da CPI "esclarecer os fatos no tocante ao colapso da saúde no estado do Amazonas no começo do ano, ao enfrentamento da pandemia pelo governo federal, bem como fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia".