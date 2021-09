CPI ouve advogada de médicos que fizeram dossiê sobre a Prevent Senior

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Na fase final de depoimentos do colegiado, o caso Prevent Senior continua na mira da CPI da Covid. Nesta terça-feira, 28, será a vez de ouvir a advogada Bruna Morato, representante dos médicos que trabalharam na operadora de planos de saúde e fizeram um dossiê com denúncias sobre protocolos adotados pela empresa no tratamento de pacientes com covid-19.

Segundo o dossiê, a Prevent Senior teria indicado sistematicamente o uso de medicamentos sem eficácia para a covid-19, como hidroxicloroquina e azitromicina, e ocultado mortes de pacientes em um estudo para testar os remédios. O plano de saúde teria feito experimentos com pacientes sem a autorização das famílias.

Ainda de acordo com o dossiê, o protocolo de uso do “kit covid” teria sido conversado com integrantes do gabinete paralelo do governo Jair Bolsonaro, como forma de comprovar a tese de que os medicamentos eram eficientes contra a covid-19.

À CPI, o diretor da empresa, Pedro Benedito Batista Júnior, disse que os médicos não eram obrigados a prescrever o “kit covid” e negou ter ocultado óbitos. Mas confirmou que a rede alterava o diagnóstico de covid em pacientes depois de duas ou três semanas de internação, a depender do caso.