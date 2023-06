CPI do MST tem segunda reunião nessa terça-feira

A segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga os atos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), acontecerá nesta terça-feira, 20. A expectativa é que seja votada a convocação de líderes do MST, como João Pedro Stédile. A sessão está marcada para as 14h30, segundo a agenda da Câmara dos Deputados.

A CPI é presidida pelo deputado e membro da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), e tem relatoria do deputado Ricardo Salles (PL-SP).

Leia também: CPI do MST retoma os trabalhos com foco em ações do Incra e pressão da oposição sobre o Planalto

Além do chamamento das lideranças do MST, o colegiado deve analisar mais de 40 itens que estão na pauta de apreciação, a fim de esclarecimentos sobre as ocupações de terras ocorridas em abril deste ano.

Regularização fundiária

Durante audiência pública da CPI, na semana passada, o debate se deu em torno da necessidade da regularização fundiária no Brasil. Foram ouvidos os membros do colegiado, majoritariamente composto pela oposição ao governo, e também Francisco Graziano Neto, ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e José Geraldo de Souza Junior, pesquisador sênior voluntário da Universidade de Brasília (UnB).

Na semana passada, também foram aprovados os convites para que os ministros de Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e Paulo Teixeira, da pasta do Desenvolvimento Agrário, prestem esclarecimentos à CPI. A data de comparecimento deles ainda será definida.