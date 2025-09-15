CPI do INSS: principal suspeito de liderar fraudes cancela depoimento nesta segunda-feira, 15

Agência de notícias
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11h45.
O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o "Careca do INSS", cancelou a participação nesta segunda-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS, no Congresso Nacional.
Ele foi preso na última sexta-feira em um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes na cobrança irregular de aposentados e pensionistas.
Em nota à imprensa, o presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos), afirmou que o investigado comunicou a ausência por meio da defesa nesta manhã. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que determinou a prisão dele, decidiu que a presença de Antunes era opcional e não obrigatória.
Segundo o parlamentar, no final de semana, defesa de Antunes havia confirmado que ele tinha interesse em comparecer ao colegiado.
A suspeita de "influência política" do empresário que frequentava gabinetes no Congresso e na Esplanada dos Ministérios era um dos pontos que seriam explorados pelos parlamentares.
Na quinta-feira, o colegiado aprovou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do Careca do INSS. Anteontem, o empresário foi preso por risco de fuga em operação da Polícia Federal.