CPI do INSS: principal suspeito de liderar fraudes cancela depoimento nesta segunda-feira, 15

O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o "Careca do INSS", cancelou a participação nesta segunda-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS, no Congresso Nacional.

Ele foi preso na última sexta-feira em um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes na cobrança irregular de aposentados e pensionistas.