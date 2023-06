CPI das Apostas retoma os trabalhos ouvindo jogador que foi banido do futebol

A CPI das Apostas Esportistas retomará os seus trabalhos nesta terça-feira ouvindo o ex-jogador do Vila Nova Marcos Vinicius Alves Barreira, conhecido como Romário. Ele foi banido do futebol pela Justiça Desportiva sob acusação de participar de um esquema de manipulação de resultados. Na CPI, Romário será ouvido na condição de investigado. De acordo com as apurações do Ministério Público, Romário possuía acesso a informações privilegiadas sobre os jogos, incluindo escalações de outros jogadores, estratégias técnicas e outras informações vindas de dirigentes.

"Seu depoimento pode fornecer informações cruciais sobre práticas não éticas ou ilegais que ocorrem no futebol, ajudando a desvendar a complexa rede por trás da manipulação de resultados. Como atleta, Romário tinha conhecimento direto dos bastidores do futebol profissional, incluindo as pressões e influências a que os jogadores estão sujeitos", afirma o deputado Yuri do Paredão (PL-CE), autor do requerimento para a convocação.

Pedido de habeas corpus de Paulo Miranda

O zagueiro Paulo Miranda, um dos atletas envolvidos no esquema de manipulação de apostas investigado pelo MP de Goiás, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não depor à CPI das Apostas.

Miranda pediu a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o também zagueiro Eduardo Bauermann. Na segunda-feira, o ministro André Mendonça concedeu habeas corpus para transformar em facultativa a presença do atleta na CPI.