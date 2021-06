CPI da Covid ouve Jurema Werneck e Pedro Hallal nesta quinta-feira

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A CPI da Covid recebe nesta quinta-feira, 24, Jurema Werneck, representante do Movimento Alerta, e o epidemiologista Pedro Hallal. Eles seriam ouvidos na sexta-feira, 25, mas os senadores resolveram antecipar as oitivas. O depoimento do assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Filipe Martins, que seria na quinta-feira, será remarcado.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Com as mudanças na agenda, na sexta-feira, serão ouvidos o deputado Luis Miranda (DEM-DF) e o irmão dele, Luis Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde que disse ter relatado ao presidente Jair Bolsonaro irregularidades e pressão a servidores para a importação da vacina indiana Covaxin, produzida pela Bharat Biotech.

O objetivo do convite a Pedro Hallal é "debater, entre outros temas, a relevância das medidas não farmacológicas, como isolamento, máscara e álcool em gel, no enfrentamento à pandemia", diz o requerimento, assinado pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). O convidado, segundo ele, "conhece a situação brasileira e as políticas públicas que deveriam ter sido aplicadas".

Jurema Werneck também foi chamada à CPI a pedido de Renan. O Movimento Alerta, que ela representa, é formado por entidades da sociedade civil e consolidou dados sobre as mortes ocorridas durante a pandemia. Werneck também é diretora-executiva da Anistia Internacional.

No requerimento, Renan aponta que estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade de São Paulo (USP) tratam de assuntos como a taxa de mortalidade em cada estado da federação e análise as internações e óbitos por covid-19, com foco nas falhas e problemas de qualidade do atendimento no sistema de saúde.

Nesta quarta-feira, 23, a CPI aprovou a convocação de representantes das plataformas Google, Facebook e Twitter para falar à comissão. As empresas deverão prestar esclarecimentos sobre a publicação e exclusão de conteúdos falsos ou desinformativos nas redes sociais. Os depoimentos ainda serão marcados.

Entenda como as decisões do Planalto, da Câmara e do Senado afetam seus investimentos.Assine a EXAME.