Covid: média móvel de mortes no Brasil é a menor em 2 anos

Pela primeira vez desde abril de 2020, o Brasil registrou uma média de 90 mortes diárias pela covid-19 neste sábado, 7.

Chamada de "média móvel", a taxa é calculada a partir dos dados dos últimos sete dias para evitar distorções nos fins de semana e feriados, quando ocorre redução na avaliação dos testes.

Ao todo, o País chegou a 664.179 mortes e 30.553.737 casos positivos do coronavírus. Em 24 horas, foram registrados 36 óbitos e 14.001 casos da doença.

A média móvel é de 15.734 novos testes positivos por dia.

Vale ressaltar que os dados das últimas 24 horas não incluem Acre, Distrito Federal Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins.

Isso porque alguns estados não fazem atualizações de fim de semana, enquanto outros tem menos informações divulgadas por conta de atrasos de notificação nas secretarias de saúde.

As informações são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em conjunto com as 27 secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

(Com informações de Estadão Conteudo)