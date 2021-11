Covid: Brasil registra 98 mortes em 24h, menor número desde abril de 2020

O Brasil registrou nesta segunda-feira 98 novas mortes por covid-19, o menor número diário de óbitos pela doença desde abril do ano passado, no início da pandemia no país, informou o Ministério da Saúde.

A última vez que o Brasil registrou menos de 100 óbitos em um dia por covid-19 fora em 12 de abril do ano passado, com 94 mortes.

O total de óbitos pela doença no país chegou a 607.922, de acordo com os dados da pasta.

Também foram contabilizados 3.838 novos casos de coronavírus nesta segunda-feira, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 21.814.693, acrescentou a pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia na média das últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a covid-19.

O governo federal ainda informou que há 203.666 pacientes de covid-19 em acompanhamento no país.