Covid-19: SP passa a marca de 90% da população adulta totalmente vacinada

O estado de São Paulo passou nesta quarta-feira, 10, a marca de 90% da população adulta, com mais de 18 anos, totalmente vacinada contra a covid-19. É a primeira unidade federativa a superar este número. Levando em conta todas as pessoas que vivem no estado, são mais de 71% que estão protegidos contra o coronavírus.

Como a vacinação impacta os investimentos? Aprenda a investir no EXAME Academy

Proporcionalmente, este número é superior ao de países como Alemanha (66%), França (68%), e Estados Unidos (57%), segundo dos dados da plataforma Onde World in Data, ligada à Universidade de Oxford.

“86% das cidades não registraram óbitos na última semana, entre 4 a 10 de novembro. Este é mais um indicador do impacto positivo do esforço do estado de São Paulo. Compramos mais vacinas, entendemos que a vacina salvaria as pessoas e a economia”, disse o governador João Doria, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19, o estado de São Paulo não registrou mortes causadas pela doença no período de um dia. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, na segunda-feira, 8, não tiveram vítimas do coronavírus.

Vale lembrar que às segundas-feiras muitos dados ficam represados, mas a tendência já era de queda desde que a vacinação começou. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de 24,2% e na Grande São Paulo é de 30,9%.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Regiane de Paula, destaca que ainda há 5 milhões de pessoas com a segunda dose atrasada. “Se ela não retornar, ainda está exposta ao vírus e pode ter interações. É muito importante que eles retornem aos postos”, disse.

Cidade de SP mantém uso da máscara

A prefeitura de São Paulo decidiu, nesta quarta-feira, 10, manter o uso obrigatório de máscaras na cidade em locais públicos. Segundo a administração municipal, uma nova avaliação para liberação deve ocorrer no início de dezembro, acompanhando planejamento do governo estadual.

Os indicadores apresentados pela secretária municipal estão adequados, para novas internações e vagas em UTI, e nível moderado para vacinação e letalidade de SRAG por covid-19.

"Devemos fazer uma nova avaliação no início do mês de dezembro com os indicadores", disse Edson Aparecido dos Santos, secretário de saúde da cidade. Segundo Aparecido, os estudos são para flexibilizar somente o uso de máscaras em ambientes abertos.