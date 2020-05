Covid-19: Brasil tem 30 mil novos casos pela primeira vez

O Brasil teve neste sábado (30) mais 956 mortes devido à covid-19 .Dados do Ministério da Saúde também mostram que foram identificados 33.274 novos casos da doença, um recorde, causada pelo novo coronavírus.

Com a atualização de mortos no país, o número de mortes chega a 28.834 casos e 498.440 casos diagnosticados. No mundo, os casos já passam de 6 milhões.

Com 210 milhões de pessoas e a sexta maior população do planeta, o Brasil ultrapassou a Espanha e agora é o quinto país com mais mortes causadas pelo coronavírus no mundo.

O Brasil também tem 200.892 casos recuperados da doença.

Estados como São Paulo, epicentro dos casos no país, já tem falado em flexibilizar as medidas de isolamento social utilizadas para enfrentar novas infecções. Nesta semana, o governador João Doria apresentou um plano para que cidades do estado com menos riscos voltem aos poucos à normalidade.

Uso da cloroquina

Procuradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Sergipe enviaram recomendações e ofícios ao Ministério da Saúde, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Conselho Federal de Medicina contra a nota informativa do governo Jair Bolsonaro que adotou o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com covid-19.

