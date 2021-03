Covid-19: Brasil registrou hoje 47.774 novos casos e 1.290 mortes

O Brasil registrou neste domingo 47.774 novos casos de Covid-19 e 1.290 novas mortes, elevando a contagem total de contaminados pelo coronavírus no país a 11.998.233, segundo o Ministério da Saúde.

A contagem total de vítimas fatais da doença no país atingiu 294.042, de acordo com os dados do governo federal.

Estado brasileiro mais afetado pelo coronavírus em números absolutos, São Paulo atingiu as marcas de 2.306.326 casos e 67.558 mortes.

Segundo os números do Ministério da Saúde, Minas Gerais segue como o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.033.562 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 35.131 mortes.

Levantamento da Reuters aponta que o Brasil é, atualmente, o país com os maiores índices de casos e mortes se consideradas as médias de uma semana, sendo responsável por uma em cada seis infecções registradas em todo o mundo a cada dia.

O governo reporta ainda 10.449.933 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.254.258 pacientes em acompanhamento.