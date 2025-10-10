Cotados para indicação de Lula à vaga de Barroso no STF podem ficar em torno de 30 anos na Corte

Dos três, Jorge Messias é o mais novo: tem 45 anos atualmente, o que daria quase 30 anos até a idade máxima para ficar no STF, que é 75 anos. Bruno Dantas tem 47 anos e Pacheco completará 49 no próximo mês.

Tendência de ministros mais jovens no STF

A escolha de nomes mais jovens, que poderão ficar décadas na Corte, é uma tendência dos últimos dez anos, observada nas indicações dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro e também de Lula.

Desde o fim da ditadura militar, em 1985, foram feitas por presidentes 31 indicações ao STF. Até 2015, quando Edson Fachin, então com 57 anos, foi nomeado, a média de idade dos escolhidos era de 55.

Nas cinco indicações seguintes, a média caiu para 49 anos. Quatro dos últimos ministros indicados tinham menos de 50 anos quando foram escolhidos: Alexandre de Moraes (48), Nunes Marques (48), André Mendonça (48) e Cristiano Zanin (47). Apenas a nomeação de Flávio Dino, o último escolhido por Lula, destoou da tendência, já que ele tinha 55 anos na época.

Caso um dos três atuais favoritos seja de fato escolhido, a sequência de escolhidos abaixo de 50 anos seria retomada, com uma nova redução na média de idade.

Toffoli foi o mais jovem

A indicação de ministros jovens não é novidade, mas era mais rara no passado. Em seu segundo mandato, por exemplo, Lula indicou Dias Toffoli, o mais jovem ministro desde a redemocratização: ele tinha 41 anos quando tomou posse, podendo ficar na Corte até 2042.

Ao mesmo tempo, Lula também indicou ministros com mais de 60 anos, como Eros Graus (63) e Menezes Direito (64, que morreu dois anos depois). Da mesma forma, José Sarney indicou Celso de Mello, na época com 43, mas também Carlos Madeira, com 65 anos — o mais velho desde 1985.