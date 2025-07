Corpo de Juliana Marins passa por nova autópsia no Rio nesta quarta-feira

O corpo de Juliana Marins, publicitária brasileira que caiu na encosta do Monte Rinjani, na Indonésia, durante uma trilha, passará por uma nova autópsia na manhã desta quarta-feira. A informação foi confirmada pela Polícia Civil pouco antes de o avião que trazia os restos mortais aterrissar no Rio, na noite de terça-feira.

A perícia terá presença de um representante da família e de um perito da Polícia Federal, como prevê acordo entre a Advocacia-Geral da União (AGU), a Defensoria Pública da União (DPU) e o governo estadual, após determinação da Justiça Federal.

A nova perícia no corpo de Juliana foi um pedido da família. O objetivo é confirmar questões como a data e o horário da morte e identificar possíveis omissões na prestação de socorro pelas autoridades indonésias.

O requerimento foi formalizado na Justiça Federal pela Defensoria Pública da União (AGU) na segunda-feira (30). Em audiência na tarde de terça-feira, a 7ª Vara Federal de Niterói autorizou o procedimento.

"A certidão de óbito emitida pela Embaixada do Brasil, em Jacarta, se baseou em autópsia realizada pelas autoridades indonésias, mas não trouxe informações conclusivas sobre o momento exato do falecimento", diz a nota da Defensoria Pública da União (DPU). Segundo a defensora Taísa Bittencourt, a realização do novo exame é fundamental para preservar elementos que possam esclarecer os fatos.

Mariana Marins, irmã de Juliana, disse que a família não queria adiar por mais tempo a despedida de Juliana Marins. Porém, ponderou, as desconfianças geradas pela negligência no resgate levaram os parentes a exigirem nova autópsia, com o intuito de compreender o que aconteceu com a publicitária.

"A gente não tem certeza de muita coisa, porque foram muitos descasos. Não queríamos dar mais esse passo, mas infelizmente entendemos ser necessário para sabermos o que realmente aconteceu com a Juliana", declarou Mariana.

Na Indonésia, a autópsia foi realizada na quinta-feira passada (26), cinco dias após o acidente, pelo Hospital Bali Mandara. O exame concluiu que a causa da morte foi um trauma, com fraturas, lesões em órgãos internos e hemorragia intensa, e que ela morreu 20 minutos após o trauma. Ainda não está claro qual das quedas provocou a morte nem o local exato onde isso ocorreu, dúvidas que a nova perícia pode esclarecer.

A chegada do corpo ao Rio

O corpo chegou ao Rio uma semana após a constatação da morte de Juliana Marins. A urna funeral foi trazida do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, num avião bimotor modelo C-105 da Força Aérea Brasileira (FAB), que pousou na Base Aérea do Galeão por volta das 19h40.

O translado entre a província indonésia de Bali e a capital paulista foi feito num voo da Emirates, que aterrissou às 17h10. Às 18h40, partiu para o Rio, chegando uma hora depois.

Uma prima de Juliana estava no aeroporto — a mesma que acompanhou o pai, Manoel Marins, até a Indonésia. Na chegada do avião, não conteve as lágrimas. Aos prantos, acompanhou a transferência do caixão da aeronave para o carro da Defesa Civil estadual. Manoel Marins falou ao GLOBO sobre o alívio com a chegada do corpo da filha.

"Sensação de alívio. Agora vamos poder dar a esse infortúnio um encerramento digno", afirmou.

O que falta ser esclarecido na autópsia feita na Indonésia?

A autópsia realizada na quinta-feira, 26, no corpo de Juliana Marins foi divulgada na última sexta-feira, 27, pelo Hospital Bali Mandara, em Denpasar, na Indonésia, onde o exame foi feito. Em entrevista à imprensa local, o médico legista Ida Bagus Alit concluiu que a causa da morte foi um trauma, com fraturas, lesões em órgãos internos e hemorragia intensa.

Ele respondeu a perguntas sobre os ferimentos e o tempo estimado entre o impacto e o óbito, estimado em cerca de 20 minutos após o trauma.

Apesar dos detalhes apresentados sobre os danos ao corpo, ainda não está claro qual das quedas provocou a morte, nem o local exato onde isso ocorreu. A nova perícia, solicitada pela família, pode ajudar a esclarecer essas dúvidas. O GLOBO reuniu, ponto a ponto, o que foi dito pelo legista e o que ainda precisa ser explicado.

Qual foi a causa da morte?

"A partir das fraturas ósseas ocorreram danos aos órgãos internos e sangramento. Com isso, podemos concluir que a causa da morte foi um trauma contuso que causou danos aos órgãos internos e hemorragia". Então, a causa provisória da morte é trauma contuso que resultou em fraturas, danos internos e hemorragia. Quanto ao tipo de trauma, foi causada por objeto contundente. Mas reforço que estamos falando de 'trauma contuso', e não necessariamente de um objeto específico, pois eu não vi o objeto. Objeto contundente é qualquer coisa com superfície relativamente lisa e sólida. A maioria dos ferimentos são escoriações por atrito, ou seja, o corpo da vítima foi arrastado ou sofreu contato com superfícies duras".

O que falta esclarecer: Não se sabe se ela colidiu em uma pedra ou mesmo na superfície

A morte ocorreu muito tempo depois dos ferimentos?

"Talvez seja importante esclarecer que não encontramos nenhuma evidência de que a morte tenha ocorrido muito tempo depois dos ferimentos. Vou repetir: não encontramos sinais de que a vítima tenha morrido muito tempo depois dos ferimentos. É relativo, mas estimamos que não passou de 20 minutos após o trauma".