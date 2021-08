Brasil registra 585 mortes em 24h; média móvel é a menor desde janeiro

O Brasil registrou 585 mortes e 25.717 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Com os dados desde domingo, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 773, a menor desde o dia 7 de janeiro.

Em casos confirmados, a média móvel nos últimos 7 dias foi de 29.437 diagnósticos por dia, uma variação de -10% em relação aos casos registrados anteriormente, o que indica estabilidade.

No total, o Brasil tem 574.234 óbitos e 20.553.744 casos confirmados na doença. Os dados são compilados pelo consórcio de veículos imprensa e é feito com base nos dados das secretarias estaduais de Saúde.

Nenhum estado apresenta tendência de alta nas mortes. 20 estados apresentam tendência de queda. Entretanto, a estabilidade em estados com muitas mortes como São Paulo (172 mortes) e Rio de Janeiro (114 mortes) puxa o índice nacional e o mantém fora da tendência de queda.

O Ministério da Saúde informou que foram registrados 28.388 novos casos e mais 698 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 20.556.487 pessoas infectadas e 574.209 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.