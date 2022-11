COP 27: Lula encontra comitiva de senadores, Marina Silva e autoridades climáticas de EUA e da China

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na tarde desta terça-feira com a comitiva de senadores que foi ao balneário de Sharm El-Sheikh, no Egito, onde é realizada a 27ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP 27).

Em foto publicada no perfil do Twitter da senadora Kátia Abreu (PP-TO), que participou do encontro em um hotel da cidade, aparecem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-Republicanos), de mãos dadas com Lula; os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), Giordano (MDB-SP), Alessandro Vieira (PSDB-SE), Renan Calheiros (MDB-AL) e Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Na Cop 27 trabalhando para mostrar a verdadeira face do Brasil moderno e responsável. pic.twitter.com/hckQ6Dfn5F — Senadora Kátia (@KatiaAbreu) November 15, 2022

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), também compareceu ao encontro.

Nesta terça, Lula se encontrou ainda com a deputada estadual eleita Marina Silva (Rede-SP). Pelo Twitter, Lula postou foto na qual aparece ao lado da deputada. "No Egito, conversando com a Marina Silva sobre a participação da sociedade civil na COP 27. O Brasil voltará a ser referência na questão climática mundial", escreveu.

No Egito, conversando com a @MarinaSilva sobre a participação da sociedade civil brasileira na #COP27. O Brasil voltará a ser referência questão climática mundial. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/GdyHo10FE5 — Lula (@LulaOficial) November 15, 2022

Além das autoridades brasileiras, Lula reuniu-se com o democrata John Kerry, autoridade principal do governo de Joe Biden para assuntos climáticos, além de Xie Zhenhua, negociador-chefe da comitiva chinesa presente à COP27.

