Contrataremos empresa para fazer auditoria nas eleições, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira que o PL vai contratar uma empresa para fazer auditoria das urnas eletrônicas nas eleições deste ano. O acerto teria sido feito com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

"Eu estive com o presidente do PL, há poucos dias. Como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora, deixo claro, adianto para o TSE, essa auditoria não será feita após as eleições, uma vez ela contratada, a empresa começa a trabalhar", disse o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais. "Nós devemos dar satisfação, está garantido por lei partido contratar empresa para auditoria. Se o custo ficar muito caro, vamos pedir socorro a outros partidos. Eleições têm que ser realizadas sem qualquer sombra de dúvida."

Bolsonaro não revelou o nome da empresa que será contratada pelo PL, mas afirmou que se trata de uma companhia com atividades no mundo todo. De acordo com o Executivo, a empresa poderá se recusar a prestar serviços no País.

"Ela pode falar 'aqui é impossível auditar' e não fazer o trabalho. Olha a que ponto vamos chegar", afirmou o presidente, que cobrou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgação das sugestões feitas pelas Forças Armadas à Corte para supostas melhorias no processo eleitoral, como feito mais cedo via ofício pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio. "É momento para o TSE mostrar para o mundo que temos o sistema mais confiável do mundo", acrescentou.

