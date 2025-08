Conta de luz mais cara: bandeira vermelha patamar 2 entra em vigor nesta sexta-feira (1º)

A partir desta sexta-feira, 1º de agosto, os consumidores de energia elétrica enfrentarão um aumento em suas contas com a aplicação da bandeira vermelha no patamar 2. A medida, determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), implica em um custo adicional de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Esse acréscimo ocorre devido ao cenário de seca que afeta o Brasil, diminuindo o nível dos reservatórios das hidrelétricas e forçando a ativação de usinas termelétricas, que geram energia de forma mais cara. A redução na capacidade de geração de energia, somada à utilização dessas fontes de maior custo, resultou na necessidade de revisar as tarifas aplicadas aos consumidores.

O que são as bandeiras tarifárias?

As bandeiras tarifárias são um mecanismo utilizado para refletir as condições de geração de energia no Brasil, com diferentes custos associados a cada uma das cores. O sistema tem como objetivo alertar os consumidores sobre o valor adicional que será cobrado com base nas condições de geração de energia.