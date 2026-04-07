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Conselho de Ética analisa suspensão de deputados por protesto na Mesa Diretora

Processos envolvem três parlamentares e recomendação é de 30 dias de suspensão

Câmara dos Deputados: Conselho de Ética julga parlamentares por ocupação da Mesa Diretora (Marina Ramos/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Câmara dos Deputados: Conselho de Ética julga parlamentares por ocupação da Mesa Diretora (Marina Ramos/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07h22.

O Conselho de Ética da Câmara analisa nesta terça-feira, 7, representações contra Zé Trovão, Marcos Pollon e Marcel Van Hattem por participação na ocupação da Mesa Diretora em 2025.

As ações têm como base o protesto de 6 de agosto, quando parlamentares da oposição ocuparam a Mesa e impediram o funcionamento da sessão presidida por Hugo Motta.

A Corregedoria recomendou a suspensão dos mandatos por 30 dias. O parecer será apresentado pelo relator Moses Rodrigues e votado pelo colegiado.

Aliados dos deputados avaliam pedir vista para adiar a decisão. A estratégia é postergar o desfecho e reduzir o impacto de eventual punição.

As representações apontam que os parlamentares impediram o acesso à presidência da Câmara durante a sessão. Pollon e Van Hattem teriam ocupado cadeiras da Mesa, enquanto Zé Trovão é acusado de barrar fisicamente a subida de Motta.

Nas defesas, os três negam irregularidades e  alegam que a ação foi um protesto político, amparado por instrumentos de obstrução parlamentar e pela imunidade do mandato.

*Com O Globo

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