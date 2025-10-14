Brasil

Conselho de Ética adia análise de processo contra Eduardo Bolsonaro por atuação no exterior

Relatório recomenda arquivamento de ação que acusa deputado de difamar instituições brasileiras

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08h19.

A votação do parecer que recomenda o arquivamento do processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara foi adiada em mais uma semana. Em relatório sobre a conduta do parlamentar, o deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) rejeita representação do PT.

O partido sustenta que Eduardo extrapolou os limites do mandato ao atuar no exterior em defesa de medidas “hostis às autoridades brasileiras” e ao “difamar instituições do Estado democrático de direito”.

Segundo o PT, as ações do deputado configuram “ato atentatório à ordem institucional” e ferem o princípio de representação parlamentar.

Votação foi adiada para a próxima semana

A votação deverá ocorrer só na próxima semana, segundo o presidente do colegiado, Fábio Schiochet (União-SC), que anunciou a análise de outros casos.

"Não estou em Brasília e nesta terça-feira serão as oitavas do Janones e Giovam da Federal. Retornando os pedidos de vistas para a próxima terça-feira", disse Schiochet ao GLOBO, em referência aos outros processos que tramitam no conselho, como os dos deputados André Janones (Avante-MG) e Giovam da Federal (PL-CE).

Casos de Janones e Giovam também tramitam no colegiado

O caso de Janones apura denúncias de prática de rachadinha em seu gabinete na Câmara. O processo foi instaurado após a divulgação de áudios em que o deputado orienta assessores sobre a devolução de parte dos salários, prática considerada ilegal e caracterizada como desvio de recursos públicos.

Janones nega as acusações e afirma que os trechos foram manipulados com o objetivo de atacá-lo politicamente. O relator do caso, deputado Gabriel Nunes (PSD-BA), deve apresentar seu parecer ainda neste mês, e há expectativa de que o julgamento seja um dos mais tensos da atual composição do conselho.

Já o processo contra Giovam da Federal apura suposta quebra de decoro por declarações ofensivas feitas em plenário e nas redes sociais contra colegas de outros partidos e instituições da República. O deputado, que integra a base bolsonarista, é acusado de ultrapassar os limites da imunidade parlamentar ao usar expressões consideradas de teor discriminatório e incitatório. Ele alega estar sendo alvo de perseguição política e defende que suas falas estão amparadas pela liberdade de expressão.

Freitas pede arquivamento e Chico Alencar critica “anistia”

Os dois processos se somam a uma lista de cerca de 20 representações atualmente em tramitação no colegiado. Deputados avaliam que Schiochet vem tentando equilibrar a agenda para evitar o acúmulo de votações polêmicas em uma mesma semana — especialmente em um momento de alta tensão entre governo e oposição.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Freitas apresentou na semana passada relatório pedindo o arquivamento da representação apresentada pelo PT, que acusa o parlamentar de ter agido contra o país e incentivado sanções internacionais enquanto vivia nos Estados Unidos.

"Concedeu uma espécie de “anistia” individual e irrestrita para seu parça. Escândalo! Recorremos, por óbvio, mas o presidente do Conselho de Ética não pautou o assunto esta semana. Se quer esfriar o caso, não vai conseguir", afirmou o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ).

Deputado também é alvo na Mesa Diretora e no STF

Além do processo no Conselho de Ética, Eduardo também enfrenta questionamentos na Mesa Diretora da Câmara por faltas não justificadas e investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) em um inquérito sobre coação no curso de processo judicial.

O parlamentar está fora do país desde o início de 2025, o que tem levantado questionamentos sobre a manutenção de seu mandato e reacendido o debate sobre os limites da imunidade parlamentar.

