Confira a agenda de Lula e Bolsonaro nesta sexta-feira

Os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), têm agendas em diferentes estados nesta sexta-feira, 14. Lula estará em Pernambuco e Bolsonaro, em Minas Gerais. Confira, por ordem alfabética, a agenda dos presidenciáveis:

Bolsonaro gravará um podcast especial, a partir das 8h, com o Paparazzo Rubro Negro. À tarde, o presidente se reunirá com prefeitos mineiros, em Belo Horizonte (MG). O encontro está marcado para as 15h, no The One Eventos, na Avenida Raja Gabaglia, 1143. O governador Romeu Zema (Novo) estará presente. As lideranças regionais vão entregar carta de reivindicações das cidades do estado a Bolsonaro, especialmente na área de infraestrutura rodoviária.

Lula estará no Recife (PE), para caminhada, a partir das 11h, com saída no Parque Treze de Maio. A deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), candidata ao governo de Pernambuco, estará presente.