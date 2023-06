Concurso público: governo Lula vai abrir 4,4 mil vagas; veja órgãos que vão recrutar mais

O governo Lula autorizou a realização de novos concursos públicos ainda este ano. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou na última sexta feira que, no total, serão 4.436 vagas em 20 órgãos. O impacto orçamentário anual é de R$ 735 milhões.

Entre as pastas que concentram maior quantidade de oportunidades está o Ministério do Trabalho, que oferece 900 vagas, todas para a função de auditor fiscal do trabalho.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) vem em seguida, com 732 chances. Desse número, 137 são vagas para analista administrativo; 446 para analista em reforma e desenvolvimento agrário; e 159 para engenheiro agrônomo.

Além desses dois órgãos, há ainda mais chances. Confira abaixo a lista com cargos e vagas abertas:

Nas próximas semanas, segundo ministra, haverá uma nova leva de concursos. O governo prometeu abrir vagas para concursos para o analista-técnico de política social, geralmente ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social, vagas efetivas do IBGE (já foram abertas vagas temporárias), e vagas gerais de administrativo.

O preenchimento de vagas no serviço público é uma promessa de campanha do presidente, defensor da medida para repor cargos e suprir carências resultantes da falta de contratação nos últimos anos.