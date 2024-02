Concurso Nacional Unificado: SP, RJ e DF têm maior número de inscritos

Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal tiveram os maiores números de inscritos no Concurso Nacional Público Unificado (CNPU).

Foram mais de 288 mil inscrições em SP, 274 mil no RJ e 261 mil no DF. Ao todo, mais de R$2,65 milhões de pessoas demonstraram interesse na realização das provas, mas nem todos finalizaram o pagamento da taxa. O número está sendo levantado pelo governo.

As taxas são de R$90 para cargos de nível superior e de R$60 para cargos de nível médio. O CNPU oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. As provas ocorrerão em 220 cidades no dia 5 de maio deste ano.

Também tiveram alto número de inscritos: Minas Geras, com 212 mil, Bahia, com 200 mil, e Pará, com 154 mil. Os estados com menos inscrições foram: Tocantins, Roraima e Acre.

A inscrição poderá ser feita em mais de uma vaga na disputa, para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com o pagamento de uma única taxa de inscrição. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, com base na nota alcançada.