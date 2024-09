Comitê faz reunião nesta quinta para discutir abastecimento de energia do país

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico irá se reunir nesta quinta-feira, 19, em uma reunião extraordinária para discutir o plano de fornecimento de energia elétrica e o plano de contingência para evitar apagões e outras intercorrências no abastecimento. As autoridades se encontrarão na sede da ONS, no Rio de Janeiro.

Dentro do cronograma divulgado pelo governo, está uma apresentação meteorológica feita pelo

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e em seguida a apresentação das propostas do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) tanto para o fornecimento elétrico quanto para situações emergenciais.

Entre os membros desse comitê estão o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e os seguintes órgãos do governo:



Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS);

Empresa de Pesquisa Energética Ministério de Minas e Energia (MME);

Empresa de Pesquisa Energética (EPE);

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE);

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);

*Em atualização